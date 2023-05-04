Mahmut Muhammed A.(17)' idaresindeki ABS 557 otomobil ile Ömer Burak E.(30)'un kullandığı 19 UF 673 plakalı hafif ticari araç İnönü Caddesi hastane kavşağında çarpıştı.



Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Musa A.(19), yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Musa A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Musa A.'nın hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Trafik levhalarının devrildiği kazada yol tamamen trafiğe kapandı.

(Tugay Göktürk)