Çorum'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Eylül Bayatlı 2 gündür her yerde aranıyor.

Bahçelievler Mahallesi'deki evinden 13 Şubat Salı günü çıktıktan sonra bir anda ortadan kaybolan Eylül için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Ailesi genç kızın zihinsel engeli olduğunu ve onu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve 05349266378 nolu telefonu aramalarını rica etti.