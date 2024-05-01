Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir parkta kızlar arasında tartışma çıktı.
Kız arkadaşının tartıştığını öğrenen B.C.D.(17), otomobil ile parkın civarına gelerek karşı gruba silahla eteş etti.
Açılan ateş sonucu A.H.Ö.(15) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan A.H.Ö., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayın şüphelisi B.C.D.'yi suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Editör: HABER MERKEZİ