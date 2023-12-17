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Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk 15 haftalar itibariyle en az puan topladığı beşinci sezonu yaşıyor.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ligin geride kalan 15 haftalık periyodunda, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, topladığı 23 puanla 8.sırada yer alıyor. Bu maçlarda 27 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde 17 gol gördü. Çorum FK’nın topladığı 23 puan, tüm sezonların ilk 15 haftalık periyodundaki en kötü beşinci sezon olarak kayıtlara geçti.

EN AZ PUANI

2012-2013’TE

TOPLADI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk 15 haftalar itibariyle en az puanı ilk sezonunda aldı. 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alan kırmızı-siyahlı ekip, 19 puan topladı. Bu puan, Çorum temsilcisinin profesyonel liglerin ilk 15 haftasında topladığı en az puan olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA

28 PUANA

ULAŞABİLDİ

Ahlatcı Çorum FK, en çok da 28 puana ulaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2013-2014, 2017-2018, 2019-2020 ve 2021-2022 Sezonlarında 28’er puan toplayarak ilk 15 haftalarda en çok puan topladığı sezonları yaşadı.

Çorum temsilcisi, 2014-2015 Sezonunda 27 puan, 2015-2016 Sezonunda 20 puan, 2016-2017 Sezonunda 25 puan, 2018-2019 Sezonunda 22 puan, 2020-2021 Sezonunda 22, 2022-2023 Sezonunda ise 26 puan topladı.

AHLATCI

ÇORUM FK’NIN

İLK 15 MAÇI

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 (D)

Sakaryaspor…..1-0

Bodrum FK…….1-2 D

Bandırmaspor…0-0 D

Eyüpspor……...2-3

Manisa FK…….2-2 D

Keçiörengücü…2-3

Kocaelispor……1-2 D

Altay…………..3-0

Adanaspor……..3-0 D

Erzurumspor…..4-1