Evlilik kredisinde son durum nedir? Evlilik kredisi hakkındaki detaylar şekilleniyor. Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL'nin verileceğini öngören kredi düzenlemesinin ilk adımları dört ilde başlatılacak. Bu dört il, evlilik kredisi için bir pilot bölge olacak. Peki, evlilik kredisinde son durum nedir, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ: HAYIRLI OLSUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

EVLİLİK DESTEĞİ 4 İLDE BAŞLAYACAK!

Gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya pilot iller olarak belirlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Usta, "Teklifin merkezinde; bizi biz yapan, kutsal saydığımız ailenin korunması yatmaktadır." dedi.

"Fonun kaynaklarının nerede, nasıl kullanıldığı kamuoyuyla paylaşılacak"

Kanun teklifinin 9 maddeden oluştuğunu açıklayan Usta, "Temel hedefimiz; fonun kaynaklarının aktarılmasıyla birlikte aile müessesesinin güçlendirilmesi ve korunması, gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasının sağlanması, gençlerin ve ailelerin sosyal risklere karşı korunması, gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilmesi için kullanılması." ifadelerini kullandı.

Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından gelecek mevcut gelirler üzerinden yüzde 20'sinin fona aktarılmasının planlandığını açıklayan Usta, ayrıca var olan fonlar veya yeni kurulacak fon gelirlerinin de yüzde 10'unun aktarılmasının kanun teklifinde yer aldığını belirtti.

Kamu kaynaklarının denetlenebilirliği, şeffaflığı noktasında altışar aylık aralarla fonun kaynaklarının nerede nasıl kullanıldığının kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Usta, kanun teklifinde ihtiyaç duyulacak yönetmeliklerin çıkarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verildiğini söyledi.

"4,5-5 milyar liralık bir kaynak aktarılabilecek"

Fonun büyüklüğünün sorulması üzerine Usta, "Şu anda mevcut doğal gaz, petrol ve maden kaynaklarından yüzde 20'si alınacak. Projeksiyonlar yapıldı. Projeyle birlikte gelen ihtiyaca göre, yüzde 20'nin aktarılmasıyla en az 4,5-5 milyar liralık bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebilirim." bilgisini verdi.

Pilot il olarak deprem bölgesinden başlayacaklarını açıklayan Usta, "Başvurular dijital yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Arkasından gençlerimiz başvuracaklar. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartlar dijital ortamda yayınlanacak. Şartları tutan gençlerimize 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek." diye konuştu.

"Deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir"

Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:

"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

Birinci hedeflerinin, pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek olduğunu kaydeden Usta, fonun kaynakları arttıkça gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Usta, bu nedenle Fon'un yönetiminde 5 bakanlığın olduğuna dikkati çekerek, projelerin Fon'un yönetim kurulunda değerlendirileceğini ve uygun görülen projelere desteklerin aktarılacağını söyledi.

"Yaş sınırı koymadık"

Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.

Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte gelen taleplerin değerlendirileceğini ve o illerde verilen destekler sonrasında dağıtılabilecek bir fon kaynağı olursa kapsamın çok hızlı bir şekilde genişletileceğini kaydeden Usta, "Hedefimiz; bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmak." dedi.

Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.

Usta, Fon'un, Sayıştay denetimine açık olduğunu söyledi.