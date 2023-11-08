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Olay Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 11. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı sokağında Alperen K.(18)’i elinde bıçakla gördüğünü iddia eden Yusuf D.(15), tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.



Olay anında okula yakın olan polis ekipleri, kaçan şüphelinin peşine düşerek kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakaladı.

Olayın karşı tarafı ise bölgeye takviye gönderilen ekiplerce yakalandı.



Her iki şüphelide ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.