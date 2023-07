Milletvekili Yusuf Ahlatcı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında gerçekleşen ziyarete; Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, Şehit Emre Beker’in babası Uğur Beker ve gaziler Ömer Öncül, Ünal Cevizci, Türker Temiz, Fatih Özçelik ve Mevlüt Özçifçi katıldı.

Uzun süren sohbetin ardından misafirlerine TBMM’yi gezdiren Ahlatcı, hain 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM’nin bombalandığı alanı gösterdi.

Milletvekili Ahlatcı, misafirlerine özellikle de 15 Temmuz darbesinin yaşandığı gece TBMM’de saldırıya maruz kalan bölümleri gezdirirken, önemli açıklamalarda da bulundu.

Türk milletinin darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdığını belirten Milletvekili Ahlatcı, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı için söylediği sözlere atıfta bulunarak, “Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın; mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret olmaz. Bu millet, bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir” diye konuştu.

Bu vatan için canını feda etmiş şehit ve gaziler hiç bir zaman unutmayacaklarını dile getiren Milletvekili Ahlatcı, şehit aileleri ve gazilerin her zaman destekçileri olacağının sözünü verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında TBMM’ye yapılan saldırıda atılan bomba ve mermilerin açtığı hasarları yerinde gören dernek üyeleri, FETÖ terör örgütünün yaptığı alçak saldırıları tekrar hafızalarında canlandırdılar.

Gaziler ve şehit aileleri her zaman bu vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.