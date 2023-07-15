15 Temmuz darbe girişiminde vatanın birliği, dirliği ve bütünü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen 15 Temmuz şehitleri Mustafa Avcu ve Ali Karslı, düzenlenen törenlerle kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu'nun Eskikaradona Köyü'ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi ve protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrini de ziyaret ederek şehitler için dua ettiler.