Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümünü andıklarını kaydeden Afacan, “15 Temmuz 2016 gecesi, milletimiz hain bir darbe girişimi karşısında, cesareti ve kararlılığı ile demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır” dedi.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıya karşı milletin her kesiminden insanların tek yürek olarak demokrasiyi savunduğunu belirten Afacan, “Şehitlerimiz canları pahasına vatanlarını korumuş, gazilerimiz ise büyük bir fedakârlık örneği göstermiştir. Onların bu fedakârlıkları, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine olan bağlılığının en güçlü ifadesidir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği bir gün olarak hafızalarda yer ettiğini dile getiren Afacan, “Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çorum Eczacı Odası olarak, milletimizin bu büyük zaferini ve demokrasimize olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin geleceği için demokrasimize, milli iradeye ve hukuk devletine olan bağlılığımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Unutulmamalıdır ki, 15 Temmuz’da gösterilen direniş ve kararlılık, sadece bir gecenin değil, geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığımızı her zaman ve her koşulda sürdüreceğiz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ