İlimiz merkezinde 6, ilçelerde ise 9 olmak üzere toplam 15 tane “Diyanet Gençlik Merkezi” bugün (9 Şubat 2024) saat 13.00’de toplu açılış töreni ile hizmete girecek. Çorum merkezden yapılacak olan açılış töreni ise Fen Lisesi yanında bulunan Gençlik Camii’nde gerçekleştirilecek.

Çorum İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu bilgiler verildi: “Gençlik Merkezlerinde çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz her türlü sosyal etkinlik, ders çalışma, etüt, sohbet, değerler eğitimi ve sportif faaliyetler yapabileceklerdir. Camilerimizin altında açılan Gençlik Merkezlerinde, masa tenisi, masa hokeyi, langırt, bilardo, satranç, akıl oyunları, mangala, dart, resim kursu, hüsn-ü hat kursu, okuma grupları vb. her türlü etkinliği tamamen ücretsiz bir şekilde hafta içi ve hafta sonlarında yapabileceklerdir. Gençlik Merkezleri Açılış Törenimize başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımız davetlidir.

Ayrıca il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından halen gençlik merkezi yapılmak üzere 13 yerde çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar tamamlandığında Çorum Valiliği İl Müftülüğü olarak il merkezinde 11, ilçelerimizde 18 olmak üzere toplam 29 tane “Diyanet Gençlik Merkezi” ile halkımıza ve gençlerimize hizmet verilecektir.”