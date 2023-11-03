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200 bin kişilik şükür lokması ile Ankara, İstanbul ve yurdun birçok yerinde sık sık adını duyuran ve Çorumlu vatandaşlarla bir araya gelerek sohbetlerle, etkinliklerle, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve tüm canlılarla hemhal olan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi Çorum Şubesi, bu kez Şükür ve Kurtuluş Lokması etkinliği düzenleyecek.



Farklı tatların birleşip tek bir tadı ortaya çıkardığı gibi, farklı fikirlerin birleşerek birlikte ve beraberlikte her şeyin hayat bulacağını söyleyen ve her fırsatta Alevi- Bektaşi felsefesinin birleştirici tutumunu, Ehlibeyt'in aydınlık ışığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini dile getiren, sevginin ve aşkın hak olduğunu söyleyip, bütün dünya insanlarını kucaklayan ve bu yönde gerçeklerin dediği gibi 'Dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır' yaşantısıyla çalışmalarını bizzat sürdüren vakfın Genel Başkanı Çorumlu Erdal Doğan'ın öncülüğünde yarın 15.00 ila 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan şiir dinletileri, aşıklarımızın nefesleri ve semah gösterilerinin de yer alacağı etkinliğe tüm Çorum halkı davet edildi.