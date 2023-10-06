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Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Adalet Komisyon Başkanı Hasan Öztürk, 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Hayri Tacın, 2.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Doğancan Ertan, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro yönetim kurulu üyeleri, meslek mensupları, Adliye personeli ve aileler katıldı.



Çorum’da bir yıllık staj dönemini başarıyla tamamlayan Av. Elif Eren, Av. İbrahim Eren Alar, Av. Berk Bora Aras, Av. Esma Besikci, Av. Başak Sözüdoğru, Av. Sedanur Sandıkcı, Av. Beyza Nur Karlı, Av.Kaan Berk Avcı, Av.Hande Hazel Oral, Av.Meryem Karakurt, Av.Hicran Azize Göknar, Av.Arif Tankuş ve Av. Salih Çalışkan için düzenlenen törende genç avukatlar ruhsatlarını aldı, cübbe giydi ve avukatlık yemini ederek mesleğe adım attılar.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı genç avukatları kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.,