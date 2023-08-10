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Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında “şok uygulamalar” devam ediyor.

2-9 Ağustos tarihleri arasında 1.168 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca 8 adet ateşli silah (3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek), 14 adet fişek ve 2 adet kesici-delici alet ele geçirilirken, 490 adet araç kontrol edildi.