“112 Günü” nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2021 yılında hizmete giren Çorum 112 Acil Çağrı Merkezinde şu anda 110 itfaiye, 112 sağlık, 122 AFAD, 155 Polis, 156 Jandarma ve 177 Orman Yangını acil çağrılarının “112” numarası altında karşılandığını hatırlatan Vali Dağlı, “Tek çatı altında toplanan ve acil yardım hizmeti verilen bu alanda bir kurum kültürü oluşturmak ve geliştirmek büyük önem arz etmektedir. Acil durumlarda devreye girebilecek bütün kurumlarımızı; bir çatı altında, bir salonda toplamak, hem zaman kazandırmakta hem de olaylara en kısa sürede koordineli bir şekilde müdahale edilmesine imkan sağlamaktadır” diye konuştu.

“ASILSIZ ÇAĞRILAR VATANDAŞLARIN

MAĞDURİYET YAŞAMASINA NEDEN OLUYOR”

Asılsız çağrıların vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Ancak saniyelerin altın değerinde olduğu ve insan hayatı ile doğrudan ilgili olan acil çağrı hizmetlerinin, maalesef asılsız çağrılar nedeniyle bu amacını ve misyonunu gerçekleştirmekte hayli zorlanmaktadır. 112 numarasının ücretsiz olması, her yerden 7/24 ulaşılabilir olması ve sim kart olmadan aranılabilir olması; telefon işiyle uğraşan esnaflarımız tarafından telefonun çalışıp çalışmadığını test etmek, pin kodu sorgulamak, çocuklara oyun amaçlı telefon vermek, dikkatsizlik gibi nedenlerle 112 Acil Çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Yapılacak her gereksiz ya da gerçek dışı aramanın gerçekten acil bir olaya müdahale edilmesine mani olduğunu, hizmeti engellediğini bilmemiz hayati önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması hem kendini hem de sevdiklerini koruyacak ve güvende olduğunu hissettirecektir. Herkes her an acil bir durumla karşılaşabilir. Bu konuda gerek esnafımızdan gerekse vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını, acil durumlar haricinde 112’yi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz” dedi.

“112’Yİ GEREKSİZ YERE ARAMA BİR CANA KIYMA”

Acil Çağrı Merkezini gereksiz arayarak meşgul edenlere ve hakaret küfür içeren aramalara 2024 yılında 1. aramaya bin 980 TL, 2.aramaya ise 2 katı olan 3 bin 960 TL İdari Para Cezası uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın cezai işleme maruz kalmamaları için gereksiz yere 112 acil çağrı merkezini meşgul etmemelerini, acil yardıma bir başkasının ihtiyacı olacağını unutmayarak “112’yi gereksiz yere arama bir cana kıyma” prensibiyle hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün bizim duyarsızlığımız nedeniyle birileri mağdur oluyorsa yarın birilerinin duyarsızlığı nedeniyle bizler mağdur olabiliriz.”



“MAHALLE BASKISI ASILSIZ ÇAĞRILARI AZALTTI”

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi olarak asılsız/gereksiz çağrıları önlemek ve azaltmak için; idari para cezalarının tebliğleri kolluk kuvvetleri tarafından kişilerin adreslerine elden tebliğ edildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, şunları kaydetti; “Mahalle/köy muhtarlarıyla iletişime geçilerek asılsız/gereksiz arayanlara ulaşılmış ve mahalle baskısı oluşturulmuş, kişilere SMS yoluyla geri dönüş yapılarak daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştır. Ayrıca toplu tanıtım etkinlikleri, hizmet içi eğitimler, sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile de bilgilendirmeler yapılmıştır. Son üç yılda 112’yi meşgul eden 87 kişiye cezai işlem uygulandı. Biz ceza vermekten kaçınmayacağız. Vatandaşlarımızın cezaya maruz kalmasını istemiyoruz. Bu hayati ve önemli bir konu. Mutlaka bir karşılığı olmalı. Yapılan tüm bu uygulamalar neticesinde;112 Acil Çağrı Merkezimiz Türkiye genelinde 2023 yılı asılsız çağrı oranında ikinci sırada, 2024 yılında aylık asılsız çağrı oranında yüzde 29,85 ile birinci sırada, haftalık asılsız çağrı oranında ise yüzde 28,85 ile yine birinci sırada yer almıştır. Bu yapılan çalışmaların bir sonucu. Çorum halkımızın duyarlılığının sonucu. Biz bunun artarak devam etmesini istiyoruz.”

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün Türkiye’de 57’nci il olarak aktif olmasına rağmen, üç yıl gibi kısa bir zamanda büyük mesafeler kat ettiğinin altını çizen Vali Dağlı, “Tüm istatistiklerimizde Türkiye ortalamasının altında kalarak halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında çok iyi bir durumdayız. Personelimizin gayreti ve vatandaşlarımızın da destekleriyle örnek il olmaya devam edeceğiz. Gereksiz ve asılsız çağrılardan kesinlikle kaçınalım. Bir cana mal olmayalım. Bir yaralıya mal olmalıyım. Acil bir durumda sekte ve engellemeye mani olmamalıyım” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 523 bin 636 çağrı geldi. Bu çağrıların 303 bin 708’i kurumlara aktarılırken, 219 bin 928 çağrı ise filtrelendi. Çağrıların 225 bin 163’ü asılsız (yüzde 43), 298 bin 473’ü ise asıllı çağrıdan (yüzde 53) oluştu. Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne kuruluşundan bugüne kadar ise toplam 1 milyon 546 bin 542 çağrı geldi.