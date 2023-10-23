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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dairede mahsur kalan 5 kişilik aileyi itfaiye ekipleri sepet yardımıyla kurtardı. O anlar kameraya yansırken, yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi üzerinde 11 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, 5. katta oturan ailenin bulunduğu dairenin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Dumanları gören aile sakinleri kendilerini hızla dışarı atarken, hızla büyüyen alevler evin tüm kısmını sardı. Durum üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler hızla yangına müdahale ederken, binanın 4. Katında oturan 5 kişilik bir aile koridoru saran dumanlar nedeniyle balkona sığındı. Aileyi fark eden ekipler, itfaiye sepetiyle aralarında çocuklarında bulunduğu aile bir bir aşağı indirerek tahliye etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başarırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Dumandan etkilenen aileyi sağlık ekipleri, ambulansta tedavi ederken, polis ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Göktuğ Erdem - Abdullah Furkan Bakırcan)