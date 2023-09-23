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Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında bunu açıkladığını anımsatarak, yargının güçlendirilmesi, adalete güvenin sağlanması, yargıdaki gecikmelerin en aza indirilmesi, vatandaşların yargı hizmetlerinden hızlı, adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarını kesintisiz devam ettiklerini belirtti.

Bu anlamda, hem yargının hizmetlerini sunma noktasında teknolojinin imkanlarından faydalanılmasına hem de hakim savcıların sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümünde de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler. Eskiden hakim savcı adayı 2 yıllık bir staj dönemi vardı. Artık adaylık şeklinde değil, bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcılığı dönemi başlıyor."

Bakan Tunç, 2024 yılından itibaren de Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı olacağını, Hakim Savcı Yardımcılığı Sınavı'na girebilmek ve avukatlık stajına başlayabilmek için bu sınavın kazanılması gerekeceğini aktardı.

Şu anda 26, 27 ve 28'inci staj döneminde bulunan yaklaşık 3 bin 800 hakim savcı adayı olduğunu, onların da staj dönemi biter bitmez görev yerlerine kuralarının çekileceğini belirten Tunç, toplamda 23 bin 826 hakim savcı olduğunu, yeni gelenlerle beraber yargı teşkilatının daha da güçleneceğini söyledi.

Tunç, yargının diğer personelini de güçlendirmek gerektiğine işaret ederek, şu anda mülakatları biten ve değerlendirme aşamasında olan, zabıt katibi, şoför, hizmetli ve ceza infaz koruma memurları olmak üzere toplamda 20 bin 857 personel alımının söz konusu olduğunu, birkaç gün içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağını sözlerine ekledi.