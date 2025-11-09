Çorum Valiliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı açıklandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla andı; Cumhuriyetin değerlerini korumanın ve genç nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Çorum Valiliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı belli oldu. Anma etkinlikleri sabah saat 08.55’te Atatürk Anıtı’nda başlayacak.

Program kapsamında, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Saat 09.05’te yapılacak saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak ve bayraklar yarıya indirilecek.

Saat 09.20’de Devlet Tiyatrosu Salonu fuayesinde Atatürk Resimleri Sergisi gezilecek. Anma programı ise saat 09.30’da Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması yapılacak; “Atatürk’ün Asker Kişiliği” konulu konuşma, Atatürk oratoryosu, solo ve koro şarkılarının seslendirilmesi ve ödül töreni ile etkinlik sona erecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ