KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2024
Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar 120 ay vadeyle konut kredisi geri ödeme tablosu şu şekilde yer aldı:
1.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.475.928,43 TL
1.500.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 43.449,10 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.213.896,83 TL
2.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Geri Ödeme: 6.951.856,20 TL
3.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 86.898,21 TL
Toplam Geri Ödeme: 10.427.784,72 TL
4.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 115.864,28 TL
Toplam Geri Ödeme: 13.903.713,39 TL
5.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 144.830,35 TL
Toplam Geri Ödeme: 17.379.641,35 TL.