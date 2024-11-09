KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2024

Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar 120 ay vadeyle konut kredisi geri ödeme tablosu şu şekilde yer aldı:

1.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.475.928,43 TL

1.500.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 43.449,10 TL

Toplam Geri Ödeme: 5.213.896,83 TL

2.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.951.856,20 TL

3.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 86.898,21 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.427.784,72 TL

4.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 115.864,28 TL

Toplam Geri Ödeme: 13.903.713,39 TL

5.000.000 TL Kredi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 144.830,35 TL

Toplam Geri Ödeme: 17.379.641,35 TL.