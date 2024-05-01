1 Mayıs için DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve Birleşik Kamu-İş tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce alınan miting kararı gereği yaklaşık 2 bin işçi ve emekçi, saat 11.00’de Pirbaba Parkı’nda toplandıktan sonra miting alanı olan Saat Kulesi’ne yürüdü.

“Zamlara, yoksulluğa, baskıya ve sömürüye” karşı sloganların atıldığı 1 Mayıs’a Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası üyeleri, DİSK’e bağlı Emekli-Sen ve Sosyal-İş, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, Tüm Bel Sen, Tarım Orkam Sen, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş ve Genel Sağlık-İş, CHP, Bağımsız Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği, Liseliler Komitesi, Dem Parti, Emek Partisi ve SOL Parti üyeleri katıldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı mitingde konuşan DİSK Emekli-Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın, bu 1 Mayıs’ı ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin arttığı, zamların yağmur gibi yağdığı, insanca yaşamak bir yana hayatta kalmanın bile zorlaştığı bir dönemde kutladıklarını söyledi.



“ÜLKE KAYNAKLARI BİR AVUÇ

SERMAYADARA AKTARILIYOR”

İş kazalarında yüzlerce işçinin hayatını kaybettiğini, işçi sağlığı için hiçbir tedbirin alınmadığını belirten Aydın, “1 Mayıs’ı milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında, milyonlarcasının da yoksulluk sınırının yarısı kadar ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalıştığı koşullar içinde kutluyoruz” dedi.

Emeklilerin 10 bin liraya mahkum edildiğini, genç işsizliğin derinleştiğini, esnafın kazanamadığını, çiftçinin üretemediğini kaydeden Aydın, zenginin daha zengin olduğu, bankaların kasalarının dolduğu, şirketlerin kamu ihaleleriyle beslendiği, ülke kaynaklarının bir avuç sermayeye aktarıldığını söyledi.

1 Mayıs’ın her yerde sermayeye ve onun iktidarına karşı emekçilerin gücünü, birliğini ve dayanışmasını gösterdiği gün olduğunu belirten Aydın, “ekmek, adalet, barış ve özgürlük” talebi ile mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.



“VERGİDE ADALET SAĞLANSIN”

TÜRK İŞ İl Temsilcisi İhsan Üçtepe ise işçiler olarak “vergide adaletin sağlanmasını”, “işçilere özgürce örgütlenme imkanı verilmesini”, “emekçilerin haklarının korunup geliştirilmesini”, “yoksulluk sınırının üstünde bir asgari ücret verilmesini” istediklerini söyledi.

Konuşmasında çocuk işçiliğine de değinen Üçtepe, “Çocukların çalıştırılmasındaki en büyük nedenlerden biri yoksulluk ve eğitimsizliktir. Erken yaşta çalışmaya başlayan çocukların, kendi yaşıtlarıyla oynayıp, eğlenip güven içinde öğrenimlerini sürdürmelerini istiyoruz” dedi.

kESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ile Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Selim Bozkurt’un konuşmalarının ardından türküler eşliğinde halaylar çekildikten sonra miting sona erdi.