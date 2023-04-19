DİSK, KESK ve TÜRK İŞ öncülüğünde oluşturulan 7 kişilik tertip komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istiyoruz” denildi.

Açıklamada, DİSK, KESK ve TÜRK İŞ öncülüğünde oluşturulan 7 kişilik tertip komitesi tarafından 1 Mayıs mitingi için resmi başvurunun 18 Nisan itibari ile Çorum Valiliği’ne yapıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

“Sendika, parti ve sivil toplum örgütleri ile hafta sonu yapılan toplantı ile miting programı kararlaştırılmış olup, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü coşku içinde kutlamak için çalışmalara başlanıldı.”

“HIZLI BİR ŞEKİLDE YOKSULLAŞIYORUZ”

“İğneden ipliğe her geçen gün yapılan zamlar nedeniyle sürekli ve hızla bir şekilde yoksullaşıyoruz. Asgari ücrete ve kamu emekçilerinin maaşlarına yapılan zamlar yılın daha ilk 3 ayı geçmeden eridi gitti. Çalışanların enflasyon altında ezdirilmemeleri vaadi birer hayal olmaktan öteye gidemedi. Kendi lüks yaşamlarından ödün vermeyenler artık yoksul emekçilere sabır vaat etmekten öte bir şey yapmamaktadırlar.”

“İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

“Bizler artık yeter, geçinemiyoruz diyoruz. Bizler insanca yaşamak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi birlikte olursak, taleplerimizin arkasında birlikte mücadele edersek kazanacağımızı biliyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenlere bir kez daha sesleniyoruz. Birlikte üretiyoruz, birleşe birleşe kazanacağız.

Geçinemeyenlerin, geçinemiyoruz diyenlerin seslerini birleştirebilmelerini, seslerini birlikte yükseltebilmelerini sağlamak için taleplerimizle 1 Mayıs alanlarında olalım.”

“YURDUMUZUN MUTLU GÜNLERİ

İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARA”

“İşçiden alıp patronlara veren, fakirden çalıp zenginin kasasını dolduran, dar gelirliden alıp rantiyeye kaynak aktaran bu adaletsiz düzene karşı 1 Mayıs’a!

Sendikalı olmamızı engelleyen, grevlerimizi yasaklayan, hakkımızı arayıp sormamızın önünde engel olan, konuşanın kapısına dayanan baskıcı düzene karşı 1 Mayıs’a!

Daha fazla kâr için işçiyi yoksullaştıran, rant için kentleri ve doğayı betona boğan sermaye düzenine karşı 1 Mayıs’a!

Asırlık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satar hale getiren, doğal afetleri felakete çeviren bu bozuk düzene karşı 1 Mayıs’a!

Memleketi şirket gibi yöneten zihniyete karşı emeğin Türkiye’si için 1 Mayıs’a!

Ekmeğimizi patronların insafına, kentlerimizi, doğamızı rantçıların yağmasına, haklarımızı tek kişinin keyfine bırakan bu düzeni değiştirmek için 1 Mayıs’a!

DİSK, KESK, TÜRK İŞ olarak; İnsanca yaşamak, insanca çalışmak için, güvenceli bir iş, güvenli gelecek için, haklarımız için , “Yurdumun mutlu günleri” için tüm Çorum halkını 1 Mayıs günü saat 12.00’da Pir Baba Parkı toplanarak Saat Kulesi Meydanında saat 13.00’da yapılacak mitinge çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)