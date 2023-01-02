Kaza sabah saatlerinde Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

