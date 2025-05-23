Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke geneli lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması’nın üniversite kategorisinde il Birincisi Osmancık'tan Zeynep Işık oldu.

Zeynep Işık’a ödülünü İl Müftülüğü’nde tertip edilen törende İl Müftüsü Şahin Yıldırım verdi. Müftü Yıldırım, Işık ve sınava hazırlık aşamasında kendisine destek veren Manevi Danışman Seher Ömür’ü tebrik etti.

Osmancık İlçe Müftülüğü, “Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere MYO öğrencisi Zeynep Işık, katıldığı sınavda başarılı olarak göğsümüzü kabarttı” dedi.

Editör: SELDA FINDIK