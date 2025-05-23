Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği işbirliğiyle düzenlenen “1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu” bugün ve yarın Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ilk defa düzenlenen sempozyumda, alanında uzman akademisyenler ve psikolojik danışmanlar iki gün boyunca sunum yapacak. Sempozyuma ilimiz genelinde resmi ve özel okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlar ile Adana Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuzhan Kırdök, İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayfun Doğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin İlhan, Ankara Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şerife Işık, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Sezen Güleç ile Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım da katılacak.

“Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji” başlıklı sempozyumun açılış programı bugün (23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 09.30’da yapılacak. Sempozyumda çalıştay ve atölyelerin yanı sıra panel ve konferanslar gerçekleştirilecek.

Editör: Haber Merkezi