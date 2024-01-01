Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan da seçim çalışmaları kapsamında 4 ilçenin belediye başkan adaylarını belirlediklerini ifade ederek bu isimleri kamuoyuna açıkladı.

Zafer Partisi İl Başkanı Onan, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde Alaca Belediye Başkan adaylarının Hasan Mol, Osmancık Belediye Başkan adaylarının 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gürkan Taha Fersiz, Uğurludağ Belediye Başkan adaylarının Alpaslan Delibalta Göktürk ve Boğazkale Belediye Başkan adaylarının ise Mustafa Turalı olduğunu belirterek, diğer ilçe adaylarını ise önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.