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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kritik birimlerinde uzun yıllardır görev yapan, halen Genel Müdürlük bünyesinde çalışmalarını sürdüren 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer İşci, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. Mecitözü İlçesi Camikebir Mahallesi nüfusuna kayıtlı merhum kamyoncu Nuri İşçi’nin oğlu, Mecitözü Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zeki İşçi’nin ağabeyi Zafer İşçi’nin üst kademeye yükselmesi, Çorum’da memnuniyetle karşılandı.

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