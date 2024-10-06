Konya'nın Kulu ilçesinde, yüzlerce yavruyu sırtında taşıyan ve zehriyle bir insanı öldürebilen Sarı Ömer örümceği görüldü.

Konya'nın Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada otların arasında büyük bir örümcek fark etti. Bildiği örümceklerden farklı olduğunu gören vatandaş hayvanı incelediğinde doğada rastlanılan örümceğin Sarı Ömer örümceği olduğu tespit etti. Örümcek bir süre sonra ise otların arasında gözden kayboldu. Öte yandan, dünyada çöl bölgelerinde ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceğinin, zehriyle bir insanı öldürebildiği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS