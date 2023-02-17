Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz ve asrın felaketinin yaşandığı şu günlerde Miraç Kandili’ni karşıladığımızı söyleyerek; “Miraç, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan kutlu bir yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuktur. Allah'ın rahmetine, kudretine ve azametine görkemli bir şahitlik, varlığın anlamına ve özüne yapılan samimi bir yolculuktur” diyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, tüm Çorumluların ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Miraç Kandili’nin paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat, merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlukat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkan olduğunu vurgulayan İl Başkanı Ahlatcı; “Bizim kültürümüzde kandiller, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın, dayanışma ve muhabbetin özlemiyle tutuşan gönüllerin, ırmakların denizlere kavuşması gibi huzura erdikleri anlardır. Unutmayalım ki Miraç, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahî bir armağandır. Özellikle ülkemizi yasa boğan ve derin etkisi altına alan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen dünyada eşi ve benzeri görülmemiş depreme karşı 7’den 70’e birlik ve beraberlik içinde ciddi bir mücadele yürütmekteyiz. Devletimiz tüm birimleriyle ve asil milletimizle birlikte depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için üstün gayret göstermektedir” dedi.

(Haber Merkezi)

