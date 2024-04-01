Olay, Yavruturna Mahallesi Maliye 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö.'ye sokakta yürüdüğü esnada ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar park halinde bulunan 2 araca isabet etti.



Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.(İHA)