Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Aralık ayı kümes hayvancılığı üretimi verisini açıkladı. Buna göre, Aralık ayında tavuk eti üretimi 201 bin 123 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,75 milyar adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,1 ve hindi eti üretimi yüzde 19,4 azaldı.

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı.

Bir önceki ay 200 bin 77 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 0,5 artarak 201 bin 123 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 736 milyon 724 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 0,5 artarak 1 milyar 745 milyon 979 bin adet oldu.

(Haber Merkezi)

