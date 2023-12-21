YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, İl Başkan Yardımcıları Furkan Murat Köse, Durmuş Batman, Bayat Belediye Başkan Adayı Mehmet Atıf İmal ve Alaca İlçe Başkanı Mehti Bolat, partinin çalışmaları ve yerel seçimlerde izlenecek yol ile hedeflenen başarı oranı hakkında bilgi verdi.

Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ve yönetim kurulu üyeleri; Kubilay Olcan, Satılmış İnaç ve dernek üyeleri Ahmet Temelci, Ferdi Karabıyık ve Bulut Demir ile bir süre sohbet eden Nuri Kuşçu ve beraberindeki heyet yeni kurulan ve ilk genel kurulunu yapan derneğin yönetimini kutlayarak, başarılar diledi.

Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeniden Refah Partisi heyetine teşekkür etti.