12 Haziran Perşembe gününden beri Bilkent Şehir Hastanesi’nde yatan ve bugün mide ameliyatı geçirecek olan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Ankara’da bulunan dostları tarafından ziyaret edildi.

Öneki Çorum Valileri; Emekli Anayasa Mahkemesi üyesi Mustafa Yıldırım ve eşi Perihan Yıldırım, Emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ve eşi Ayla Poroy, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, Av. Yılmaz Köse ve eşi Gülseren Köse dün Yolyapar ve eşi Hülya Yolyapar’ı hastanede ziyaret ettiler.

Önceki dönem Belediye Başkanı ve Çevre Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, Av. Ahmet Ünal ve iş insanı Erdal Ertuğrul da önceki gün ziyarette bulundular.

Editör: Haber Merkezi