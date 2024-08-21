Cumhuriyet Savcısı U.M. yanındaki iki kişiyle yaya olarak yolun karşısına geçerken, aracıyla seyir halinde olan Kocaeli Barosu avukatlarından A.T'ye eliyle 'dur/yavaşla' işareti yaparak izin istedi. Bu olay üzerine ikili arasında gerçekleşen sözlü tartışmada Savcı U.M., savcı olduğunu söyleyerek A.T.'ye silah çekti. İkili arasındaki gerginliği, olayı gören çevredeki avukatlar yatıştırdı. Savcı U.M. polise talimat vererek avukat A.T'yi gözaltına aldırmak istedi. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Editör: Haber Merkezi