Yükseköğretim Kurulu (YÖK), basın yayın organlarında yer alan ‘sahte diploma’ iddialarına ilişkin açıklama yaptı. YÖK’ün açıklamasında, “Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

YÖK, basın ve yayın kuruluşlarında yer alan ‘diploma sahteciliği’ iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. YÖK’ün diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelediği bildirilen açıklamada, gerekli görülen durumlarda yasal işlemlerin uygulandığı ve söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirildiği kaydedildi. Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir. Kurulumuz, muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlamakta ve bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkanı vermektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki ‘denklik sorgulama’ ekranından doğrulanması yapılabilmektedir.”

Editör: İHA AJANS