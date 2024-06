İlçede 21 bin dekar alanda üretilen coğrafi tescilli Erbaa narince bağ yaprağı mutfaklarda yoğun ilgi görüyor. Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkat çeken Erbaa yaprağı Türk mutfağında önemli bir yer tutan zeytinyağlı sarma, baklalı dolma gibi ürünlerin ana malzemesini oluşturuyor. Yurt içi ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen üzüm yaprağında bu yıl 15 bin ton rekolte bekleniyor. 15 bin ton rekolte gerçekleşirse asma yaprağı ilçe ekonomisine 2 milyar liralık girdi sağlayacak.

Editör: İHA AJANS

Bağ yaprağının ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bu sene ilk başta havalar kapalı ve yağmurlu geçti ama artık havaların da ısınmasıyla beraber üretimin daha iyi seviyeye geldiğini görüyoruz. Yaklaşık 13-15 bin ton üretim bekleniyor. Bu da aşağı yukarı satılan rakamlara baktığımızda şehrimize 2 milyar liralık bir gelir olacağını düşünüyoruz. Bu da önemli bir miktar, önemli bir seviye. O açıdan mutluyuz. Bizim 2017 yılından bu yana tescilli olan yaprağımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz. İnşallah bu sezonda da çiftçilerimizin yüzü gülecek. Dünyanın her yerinde, ülkemizin her yerinde Erbaa yaprağı tercih edilecek" dedi.