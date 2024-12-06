Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gençlik Sohbetleri 8” programına katılmak üzere Çorum’a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, etkinlik öncesinde Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

İlk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı ziyaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi.

Özvar’ı Belediye ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz karşıladı.

Editör: Haber Merkezi