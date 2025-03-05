Okul Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Badminton İl Birinciliği sona erdi. Erkeklerde 5, kızlarda ise 3 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Musab Şerbetçi, Mustafa Buldu, Engin Makineci, Furkan Alnıdelik ve Haşim Kağan Töremiş oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Mustafa Kaan Karadeniz, Eymen Çınar, Ahmet Selim Turpoğlu ve Ahmet İrfan Savrum’lu Çorum Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Egemen İtili, Toprak Baş, İsmail Feday Mercan, Cemalettin Demirel ve Uğur Alemdar Dursun’lu Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Kızlarda ise birincilik kürsüsüne Beren Korucu, Aysu Tuana Zor, Selen Çınar ve Hazelnur Sarı’lı Cumhuriyet Ortaokulu çıkarken, Merve Redif, Şehri Hümeyra Ateş, Elif Sena Kara, Emine Ecrin Kan’lı Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Nehir Karaca, Belinay Kutlu, Asya Hoşgör ve Derin Ayyüce Boz oyuncu grubu ile mücadele eden TED Koleji ise üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu, kızlarda ise Cumhuriyet Ortaokulu 18-20 Mart tarihleri arasında Sinop’ta yapılacak olan grup müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.