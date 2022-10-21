Bir otelde düzenlenen toplantıya Çorum Vali Vekili Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimençe, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Yeşilırmak Havzası ölçeğinde yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yeşilırmak Nehri'ni cazibe merkezi haline getirmek amacıyla bir dizi çalışmalar yaptıklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu sene kış aylarında yüksek miktarda kar ve yağmur yağmasıyla barajlarımız ciddi derecede suyla dolmuş ve toprak verimliliğimizde artmıştır. Bu yıl ayrıca Yeşilırmak Nehri'nin şehrimizin içinden geçen bölümünde Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi'ni başlattık. Valiliğimiz koordinesinde Amasya Belediyesi, İl Özel İdaresi ve DSİ 73. Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu proje ile Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak'ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktayız. Bu çalışmalarda nihai amacımız, bu verimli havzayı tüm güzellikleriyle gelecek nesillere emanet edebilmektir."

Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin Yeşilırmak Havzası yönetimine ilişkin görüş ve önerilerini sunmasının ardından sona erdi.