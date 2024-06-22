Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; Laçin Yeşilgöl Mesire Alanı kamp faaliyetleri ve doğa sporları için dört mevsim doğayla iç içe olma imkânı sunmakta.
Yeşilgölü çevreleyen doğada yeşilin tüm tonlarını görmek mümkün.

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2021 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından turizme kazandırılan Laçin Yeşilgöl mesire alanına şimdi de bungalov ev yapılıyor.
2021 yılında OKA destekleri ile Köse Dağı'nda orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşilgöl'ün mesire alanına kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılırken, doğa sporları ve kamp faaliyetleri için çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. 
Saklı cennet olarak anılan Yeşilgöl'ün yeni yatırımlarla daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. 

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Editör: HABER MERKEZİ