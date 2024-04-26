Uğur Saatçi tarafından yazılan ve Ayşe Pınar Aras’ın yönettiği tek perde 90 dakikalık bir oyun olan “Yeşilçam” isimli tiyatro oyunu ilimizde sahnelenecek. Biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu ile biletinial.com adresinden 30 ve 45 TL’den satışa sunulan oyun bugün saat 20.00 ve yarın (27 Nisan 2024 Cumartesi günü) ise 14.00 ve 20.00 olmak üzere üç kez Çorumlu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Buğrahan Yanık, Oğuzhan Vartolioğlu, Fırat Üste, Ömer Menteşe, Tufan Emre Ünal, Gözde Yıldız Muratoğlu, Yılmaz Karakuzu, Yelda Püsküllü, Elif Ayça Aksu, Onur Emre Teber, Naim Hikmet Aksu, Elif Siren ve Yusuf Can Gür’un rol aldığı oyunda Keman’da Yunus Deryalı, Piyano & Elektro Saz’da Ahmet Kerem Bayarslan, Kanun’da Ahmet Erdoğan, Klasik Gitar’da Tuncay Aras ve Perküsyon’da ise Erol Murathan Tanyıldız müzisyen olarak görev alıyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada oyunun konusu ise şu şekilde; “Dönemin aktrislerinden Lalifer’e aşık olan Arif, kendi filmini çekmeye karar verir. Böylelikle Lalifer’e ulaşacaktır. Filmi çekmek için gerekli parası ve tecrübesi olmayan Arif’in aktrist kahvesine gitmesiyle şansı yaver gider. Planda olmayan aksilikler ile birlikte film yine de çekilir. Ama nasıl?”

Editör: Haber Merkezi