Ziyarette; Türkiye’de ilaç yan sanayisinin yerli üretim kapasitesinin artırılması, kritik girdilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve bölgesel sanayi potansiyelinin harekete geçirilmesi konuları ele alındı. Sungurlu’nun sanayi altyapısı ve stratejik konumu çerçevesinde, yerli ilaç üretimini destekleyecek kümelenme modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, ilaç sanayisinin stratejik önemi vurgulanırken; etken madde, yardımcı madde ile makine ve ekipman üretiminde yerelleşme hedeflerinin altı çizildi. TİYSAT’ın bu alandaki çalışmaları, sanayi ve yerel yönetim iş birliğinin güçlü bir örneği olarak değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca TİYSAT’ın Türkiye genelinde yürüttüğü sektörel kümelenme faaliyetleri, Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretim vizyonu ile ihracat temelli büyüme stratejileri hakkında bilgi verildi. Yerli ilaç üretiminin sadece ekonomik değil, aynı zamanda millî bir strateji olduğu vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi