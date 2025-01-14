Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çalışan Gazeteciler Günü’nün basın çalışanları açısından önemli olduğunu belirterek, halkın gözü, kulağı, sesi olan yerel basının daima güçlü olması gerektiğini, gazetecilerin de halkın haber alma hakkı adına hizmetlerini mağduriyet yaşamadan sürdürmelerinin zorunlu olduğunu söyledi.

Kuşcu, YRP Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, Teşkilat Başkanrı Ömer Karslı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozok’la birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ve tüm çalışanlarımızın gününü kutladı.