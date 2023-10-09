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Dünyanın dört bir yanındaki şirketleri değerlendiren ve çalışan deneyimini merkeze alan Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen bu özel sertifika, şirketlerin çalışanlarına sağladığı destek, şeffaflık ve pozitif iş ortamını onurlandırıyor. Great Place to Work Enstitüsü, şirketlerin çalışan memnuniyeti, liderlik, işyeri kültürü ve işyeri uygulamaları gibi kriterlere dayanarak değerlendirmelerde bulunur. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda, YEPAŞ’ın çalışanlarına sunduğu güçlü liderlik, adil uygulamalar, eşitlik, eğitim fırsatları ve iş-yaşam dengesi gibi alanlardaki mükemmeliyeti öne çıktı.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam bu özel sertifikayı almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: “Şirketimizin başarısının temelinde, çalışanlara değer vermemiz, onları anlamamız ve desteklememiz yatıyor. Harika İş Yeri sertifikası, çalışanlarımızın gösterdiği olağanüstü çaba ve bağlılığın bir ifadesidir” dedi.

Geçen seneye oranla daha yüksek puanla üçüncü kez bu sertifikayı aldıklarını da hatırlatan Akşam, “Bu sertifikayı, başarımızın arkasında ve YEPAŞ’ ın en değerlisi olan tüm çalışanlarımıza ithaf ediyoruz” diye konuştu.