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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kutlama programı düzenledi

Eğitim Sen Çorum Şubesi Toplantı Salonu’nda geçtiğimiz gün düzenlenen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlama programına Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile üyeler büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın bir çok ülkesinde 5 Ekim gününün Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirterek 1966 yılında bir toplantı yapılarak Uluslararası Öğretmenlik mesleğine yönelik tavsiye kararlarının alındığını hatırlatan Ali Ekber Beyaz; “Yapılan bu toplantıda bugün eğitim emekçilerinin elinden birer birer alınmaya çalışılan ve tırpanlanan tüm sosyal ve özlük hakların temelini oluşturan tavsiye kararları alınmıştır. Türkiye de bu kararların altına imza atan ülkeler arasındadır. Biz Eğitim-Sen olarak ÖMK karşıtı olan bizler 5 Ekim’deki kararların Öğretmenlik Meslek Yasası olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Çünkü bu tavsiye kararları bizim yararlandığımız hakların çoğunluğunu içeriyor ve güvence altına alıyor” diye konuştu.

Eğitim-Sen olarak kendilerine alternatif olarak sunulan 24 Kasım’ın 12 Eylül generallerinin öğretmenler kıyımlarından sonra eğitimcilere bahşettiği bir gün olarak gördüklerini de söyleyen Beyaz; “Bizim için 24 Kasım’ın tek bir anlamı vardır. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul etmesidir. Bunun dışında bizim için 24 Kasım’ın herhangi bir anlamı yoktur. Çünkü 12 Eylül döneminde öğretmen örgütleri kapatılmış, eğitimciler işkenceler görmüş, mesleklerinden sorgusuz sualsiz atılmışlardır. Onun için darbeci generaller bizim 24 Kasım’ı kutlamamızı istemiştir” dedi.

Konuşmanın ardından bu yıl emekliye ayrılan Demet Buharalı (Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Seyfettin Taşın (Eti Anadolu Lisesi), Duran Bolat (Yunus Emre İlkokulu), Ayhan Çay (Eti Anadolu Lisesi), Zati Kumral (Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi), Halil Ünal (Bahçelievler İlkokulu), Yaşar Keser (Ziya Gökalp İlkokulu), Derya Aybaş (Atatürk Anadolu Lisesi), Temel Adıkdı – Memur (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), Zekiye Çalışkan (Yunus Emre İlkokulu), Sezgin Çalışkan (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), Feramuz Güngör – şoför (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü), Menekşe Yiğit – memur (Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), İbrahim Düşünçeli (Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Celal Şeker – memur (Ziya Gökalp İlkokulu) ve Nurtan Ünaldı (Bahçelievler İlkokulu) için hazırlanan plaketler Eğitim-Sen Başkanı Beyaz ve yönetimi tarafından dağıtıldı.

Kutlama programı Yeter Şahin’in solistliğinde Bağlamada Rıza Aydın ve Can Hasar ile Tef de Pınar Topal’ın birbirinden güzel türkü ve şarkıları eşliğinde devam etti. Program ikramlarla son buldu.