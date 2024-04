İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs öncesi açıklama yapan Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, “1 Mayıs günü tüm işçi ve emekçileri Çorum’da alanlarda olmaya, 1 Mayıs’ı güçlendirmeye ve büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

1 Mayıs’ın karşılandığı dönemi ve yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Özünel, “1 Mayıs'ı ağırlaşan çalışma koşulları, sendikalaşmanın önündeki engeller, kıdem tazminatı, grev, TİS haklarına yönelik saldırıların arttığı ve yasaların, ekonomik programların patronların yararına işlediği ve çıkarıldığı bir dönemde karşılıyoruz. 31 Mart yerel seçimleri, Türkiye'nin siyasi tablosunu değiştirmiş, Erdoğan ve iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda ağırlaşan yaşam ve çalışma koşullarının, artan yoksulluğun cevabı olarak, işçiler ve emekçiler sandıkta tepkisini göstermiştir” dedi.



“SERVET VERGİSİ AKLA GELMİYOR”

Ekonomik koşullara değinen Özünel, “Bizim payımıza düşen yoksulluğa karşılık, kârını dörde beşe katlayan şirketler ise maliyet artışlarını öne sürerek işçilerin yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak ücret taleplerini görmezden geliyor. Biz yoksullaştıkça onlar zenginleşiyor. Maliyetleri gerekçe gösterip fiyatları artırarak karlarını büyütüyorlar. Ekonomik krizden çıkış yolu olarak ilk akla gelen ücretlerin baskılanması olurken, bu şirketlerin devasa kârlarını vergilendirmek, servet vergisi getirmek hiç akla gelmiyor. Aksine bizden aldıklarıyla, şirketlere kaynak aktarmanın derdine düşmüş durumdalar. 20 yıllık iktidarları boyunca yaptıkları gibi yine sermayeye dost uygulamalarıyla karşımızdalar” dedi.

“1 MAYIS'TA ALANLARA”

İşçilerin insanca çalışmak ve insanca yaşamak için mücadele ettiklerini söyleyen Özünel, geçmiş yıllarda Çorum’da işçi ve emekçilerin sendikal hak için mücadele ettiğini de anımsatarak, “Sesimizin kesilmeye çalışıldığı, haklarımızın gün be gün gasp edildiği, yoksulluğun arttığı, her gün çalışırken öldüğümüz koşullara karşı, 1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününde tüm işçileri ve emekçi halkı alanlarda olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

“ÇORUM’DA 1 MAYIS'I GÜÇLENDİRELİM”

“1 Mayıs'ın anlamını ve mücadelesini alan tartışması ile sınırlamadan bulunduğumuz her alanı 1 Mayıs alanı yapmaya çağırıyoruz” diyen Özünel, “1 Mayıs her yerde, her fabrikada, her mahallede, her alanda, her meydanda sermayeye, onun iktidarına karşı gücümüzü, birliğimizi ve dayanışmamızı göstermenin günüdür. Emek Partisi Çorum İl Örgütü olarak; iş kolu, sendikalı, sendikasız fark etmeksizin tüm işçileri ve emekçileri, kadınları, gençleri 1 Mayıs günü Çorum’da alanlarda olmaya çağırıyoruz” dedi.

EMEP Çorum İl Örgütü’nün 1 Mayıs günü saat 10.00’da Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplandıktan sonra mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyeceğini belirten Özünel, yaptığı açıklamada 1 Mayıs taleplerini şöyle sıraladı:

“Yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşayacak bir ücret için, işten atmaların yasaklanması için, günde 7 saat, haftada 35 saat çalışma süreleri için, sendikal örgütlenme üzerindeki baskıların kalkması için, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve iş cinayetlerinin son bulması için, işsizlik fonunun patronlar tarafından yağmalanmasına son verilmesi, tüm işsizlere koşulsuz işsizlik maaşı bağlanması için, en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için, kıdem tazminatının fona devredilmesine hayır demek için, yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden vergi alınmaması ve patronlara servet vergisi getirilmesi için, zamların durdurulması, temel tüketim mallarına yapılan zamların geri alınması için, herkese parasız sağlık ve parasız eğitim hakkı için, Ortadoğu'da barış, ülkede demokrasi için 1 Mayıs'ta alanlara!”