Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve beraberindeki heyet, “Anadolu Buluşmaları” programı çerçevesinde İnönü Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, Çorum İl Başkanlığı da sahaya inerek esnafla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde hem partinin çalışmaları hakkında bilgi verildi hem de vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi. İl Başkanı Nuri Kuşcu, bu buluşmalarla hem gönül köprüleri kurmayı hem de partiye yeni üyeler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ