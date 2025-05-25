Çorum merkeze bağlı Narlık Köyü’nde dayanışma ve dostluk şenliği yapılacak.

Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen şenlik 1 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

Sunuculuğunu Karabey Çirkin’in yapacağı şenlikte Emine Şanoğlu, Aşık Haydar Kemeç ve Tuğçe Kılıç sahne alırken, sanatçılar seslendirecekleri birbirinden güzel türkülerle şenliğe renk katacaklar.

Semah ve halk oyunları ekiplerinin de gösteri yapacağı şenlikte ayrıca çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için ücretsiz pamuk şekeri, balon ve palyaçolar eşliğinde oyunlar ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirilecek.

Sahne ve ses sisteminin Sıla Müzik tarafından sağlanacağı şenlikte Çorum Çocuk Tiyatrosu ekibi de animasyon ve eğlence programları ile hizmet verecek.

Şenliğin yapılacağı alanda ise temizlik ve hijyen koşulları için çalışmalar devam ediyor.

Narlık Köyü Muhtarı Cihan Karaman, köy sakinleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenleyecekleri şenliğe 7’den 70’e tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: Haber Merkezi