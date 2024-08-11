Kahramanmaraş'ta yemeni ustası kadın, 31 yıldır dede ve baba mesleğini devam ettiriyor.

Tarihi kapalı çarşıda yemeni ve çarık imalatçısı olan Çiğdem Kopar, dede ve baba mesleği olan çarık ve yemeni ustalığını sürdürmeye çalışıyor.

Depremden sonra kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen Kopar, "Bu meslek hem dedemden hem de babamdan kaldı. Ben de bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Farklı modellerimizde farklı renklerimizle burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Deprem sonrası işler biraz yavaşladı ama yine de sipariş verenler oluyor. Yemeni ve çarığın faydaları ayak sağlığı için çok fazla. Özellikle yazın tercih fazla oluyor. Siparişlerimiz oluyor. Ürünlerimiz gayet uygun fiyatta. Genelde Tarihi Kapalı Çarşı'da olduğumuz burayı gezmeye gelenler uğruyor. Ben elimden geldiğince bu mesleği devam ettireceğim" dedi.

Editör: İHA AJANS