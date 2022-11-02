Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Yekbas köyünün mahalleye dönüştürülüp Boğazkale'ye bağlanması için yapılan referandumda vatandaşların yüzde 80'inin “evet” oyu verdiğini, ayrıca yaptırdıkları ankette de vatandaşların büyük kısmının olumlu görüş bildirdiğini anlattı.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından konunun belediye meclisi gündemine taşındığını aktaran Ocaklı, “Meclis toplantısında Yekbas köyünün ilçemize bağlanmasına karar verilmiştir. Köyümüze, ilçemize, Çorum'a hayırlı olsun” dedi.

Ocaklı, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 2024 yılında yapılması planlanan mahalle idareler seçimlerinde mahalle muhtarı seçilerek Yekbas'ın mahalle olarak ilçe merkezine bağlanacağını kaydetti. (AA)

