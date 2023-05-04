14 Mayıs seçimlerinde partisinin başarısı için canhıraş çalışmalarını sürdüren Ferhat Yeğen'e Seydim Köyü ziyaretinde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Merkeze bağlı Seydim köyü sakinlerinden destek isteyen Yeniden Refah Partisi Milletvekilli Adayı Ferhat Yeğen, Seydimlilerden "Milli Görüş Meclis"e sözü aldı.

Seydim sakinlerinden köylerinin sorunları hakkında da bilgi alan Ferhat Yeğen, köy halkına kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)