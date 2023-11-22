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Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 3 milyonun üzerinde vatandaşın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak, ‘hizmet bölgelerine değer katmak’ ve ‘sunduğu hizmetleri mükemmelleştirmek’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, iletişim kanallarını genişletmeyi sürdürüyor.

YEDAŞ olarak 'çağrı merkezi, web sitesi, online işlemler, ALO 186' gibi interaktif hizmet kanallarının yanı sıra, ulaşılabilirlik noktasında da müşteri iletişim ağlarını genişlettiklerini açıklayan Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu, “Mükemmelliğe giden yolun müşteri memnuniyeti çalışmalarından geçtiğini, bu bilinçle yeni dönemde dijitalleşmeye ayak uydurarak, kişiye özel kanallar, dijital dönüşüm ve yapay zekâ destekli çözümler sunduklarını söyledi. Dijital dönüşüm ve alternatif iletişim kanallarımızın sayısını artırmamızın yanı sıra yüz yüze iletişime de önem veriyoruz. Bu kapsamda yüz yüze iletişim kurduğumuz hizmet noktalarımızı yüzde 80 oranında artırarak müşterilerimize özel hizmetler sunuyoruz. Müşteri deneyiminde mutlak başarının müşteriyi dinlemekten, ulaşılabilir olmaktan, sorunları ivedi olarak çözmekten, şikayetlerin tamamına geri dönüş yapmaktan ve verdiğimiz hizmetle ilgili müşterilerimizle daha fazla temasta bulunmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız ile tüketicilerimizin yaşadıkları bölgelere yakın iletişim noktaları oluşturarak onların işlemlerini hızlı ve kolay şekilde yürütmelerini sağlıyoruz” dedi.

Hayata geçirdiği yeni model ile müşterilerine ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri yerinde vermeyi hedefleyen YEDAŞ, böylelikle müşterilerin, talep girişi, bildirim/evrak sorgulama, bilgi güncelleme, elektrik arıza bildirimi, planlı kesinti SMS talebi, kaçak/usulsüz elektrik kullanımı ihbarı, sokak aydınlatma arıza bildirimi gibi birçok işlemi artık Kullanıcı Hizmetleri Merkezleri aracılığıyla kolaylıkla yapabilecekleri bir hizmeti daha hayata geçirmiş oldu.